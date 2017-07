Cinq équipes susceptibles d’obtenir Matt Duchene

Le directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic, n’est toujours pas parvenu à s’entendre avec l’un de ses homologues de la LNH à propos de son attaquant Matt Duchene, qu’il tenterait d’échanger depuis quelques mois déjà.

Plusieurs clubs intéressés ont finalement réussi à combler leurs besoins d’une autre façon. Mais d’autres seraient toujours à la recherche de l’offre qui tentera Sakic.

Duchene devait d’abord être échangé à la date limite des transactions, au printemps dernier. Mais Sakic n’a pas reçu d’offre qui lui convenait. Dès lors, il devenait clair que Duchene allait plutôt partir lors du repêchage. Non plus. Maintenant que la poussière est retombée à la suite de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Duchene est toujours un membre de l’Avalanche et il appert que son camp (l’agent Pat Brisson en tête) n’est pas des plus heureux à ce sujet.

La plupart des équipes qu’on disait intéressées à Duchene ont plutôt procédé à d’autres changements. Les Predators, notamment, ont offert à Nick Bonino un salaire digne d’un deuxième centre, et ils doivent encore s’entendre avec leur premier pivot, Ryan Johansen, ainsi qu’avec Viktor Arvidsson, auteur de 31 buts l’an dernier. Il est difficile d’imaginer les Preds capables de s’offrir Duchene dans ces circonstances, à moins qu’ils n’offrent l’un de leurs quatre premiers défenseurs en retour, une option qui a récemment été rejetée par le directeur général David Poile.

Donc, la destination la plus plausible pour Duchene n’en est plus une. Quelles équipes pourraient alors réussir à conclure une transaction avec l’Avalanche?

Les Blue Jackets de Columbus

Le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, mérite une bonne main d’applaudissement. Son équipe était très serrée sous le plafond salarial il y a encore quelques semaines, mais il a réussi à larguer Scott Hartnell et David Clarkson. La formation de l’Ohio doit encore s’entendre avec de bons joueurs autonomes avec restrictions, comme Alexander Wennberg et Josh Anderson, mais il leur restera toujours de l’argent une fois que ce sera réglé : ils ont présentement près de 13 millions $ libres sous le plafond salarial.

Les Jackets pourraient certainement ajouter une autre arme offensive au centre. Boone Jenner et Brandon Dubinsky sont de bons attaquants de puissance, mais seraient plus à l’aise sur une troisième unité et Jenner peut même évoluer à l’aile. Duchene les aiderait. Kekalainen aurait offert l’arrière Ryan Murray à Sakic, mais ça ne fonctionnera pas. Évidemment, Columbus ne cèdera pas Seth Jones ou Zach Werenski, mais il serait raisonnable pour Sakic de demander l’espoir Gabriel Carlsson, qui cogne à la porte de la LNH. Si Duchene passe aux Jackets, attendez-vous à ce que Carlsson fasse partie de l’échange.

Les Bruins de Boston

Il ne sera pas question pour les Bruins d’inclure le jeune défenseur Charle McAvoy dans une transaction impliquant Duchene. McAvoy possède un ensemble de qualités qui pourraient faire de lui le prochain Drew Doughty. Mais si Boston veut vraiment Duchene, cela leur en coûtera peut-être Brandon Carlo et / ou Jakub Zboril. Considérant que les Bruins ont encore des besoins en défense et que Zdeno Chara s’approche dangereusement de la retraite, est-ce qu’aller chercher Duchene a vraiment du sens? Les Bruins comptent déjà sur Patrice Bergeron et David Krejci au centre, donc Duchene se retrouverait peut-être à l’aile. Il y a peut-être de la fumée ici, mais pas vraiment de feu.

Les Hurricanes de la Caroline

Au point de vue hockey, il n’y a peut-être pas de meilleure destination possible pour Duchene que la Caroline. Il est maintenant clair que l’Avalanche veut un défenseur d’avenir en retour, et les ‘Canes ont besoin d’aide à l’attaque. La Caroline dispose de Justin Faulk, Jaccob Slavin, Noah Hanifin et Brett Pesce dans leur solide top quatre, et comptent Haydn Fleury et Jake Bean, des choix de premier tour, parmi leurs espoirs en défense. Le DG Ron Francis pourrait sûrement se départir de l’un d’eux, non? Sakic aurait demandé Hanifin, sans succès. Mais un échange entre ces deux équipes aurait beaucoup trop de sens pour en ignorer la possibilité.

Les Penguins de Pittsburgh

Voyez grand! Les Penguins comptent déjà de très gros salaires en attaque, Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Phil Kessel leur coûtant 25 millions $ chaque saison, alors y ajouter Duchene et son juteux 6 millions $ peut sembler ridicule à première vue. Mais les Penguins ont démontré qu’ils peuvent gagner la Coupe Stanley sans Kris Letang, en déployant un groupe de défenseur quelconque qui se contente de rapidement donner la rondelle aux attaquants. Alors, passer Olli Maatta à l’Avalanche en retour de Duchene pourrait peut-être avoir du sens, d’autant plus que les Penguins aimeraient bien coller une troisième coupe et semblent clairement déterminés à gagner maintenant. Duchene pourrait remplacer Bonino pour devenir un incroyable troisième centre, ou alors jouer aux côtés de Crosby et Malkin à l’occasion. Oh là là.

Les Kings de Los Angeles

Oh que Duchene règlerait un problème à L.A. – cette équipe est peut-être la plus lente de la ligue. Kopitar est un incontournable au centre, alors Duchene se retrouverait peut-être à l’aile ici aussi. Les Kings comptent sur quelques espoirs en défense. Le Colorado demanderait Kyle Clague, entre autres.

Les Kings ne semblent pas une destination aussi évidente pour Duchene que les autres équipes mentionnées plus haut. C’est surtout une suggestion de ma part, parce qu’il est exactement le genre de joueur dont ils ont besoin. Obtenir Gabe Vilardi avec le 11e choix au total, au dernier repêchage, était un très bon coup, mais sa plus grande faiblesse est justement son coup de patin. Il ne sera pas une solution au manque de vitesse des Kings une fois qu’il sera de l’équipe. Duchene le pourrait.

Voyons ce qui se passera. Les journalistes qui suivent l’Avalanche croient que Sakic n’est aucunement satisfait par les offres qu’il reçoit pour Duchene et il pourrait très bien finir par ne pas l’échanger si ses homologues continuent de le décevoir. Cette situation pourrait s’étirer encore longtemps durant l’été.

Pour consulter l'article original du «Hockey News», c'est ici.