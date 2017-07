Bon départ pour le Canada à la Gold Cup

Malgré une remontée de la Guyane française, la formation canadienne de soccer masculin a entamé son parcours à la Gold Cup de la CONCACAF avec une victoire convaincante de 4-2, vendredi soir, au Red Bull Arena d'Harrison, au New Jersey.

Il s’agissait de la première rencontre de l’histoire entre les deux pays.

La jeunesse se démarque

À seulement 16 ans, Alphonso Davies est devenu le plus jeune joueur canadien à prendre part à une rencontre de la Gold Cup.

En plus de cet exploit déjà remarquable, il en a rajouté en devenant le plus jeune joueur à marquer un but pour donner les devants 3-0 au Canada.

Davies a accepté une belle passe de Lucas Cavallini, avant d’utiliser sa grande vitesse pour s’échapper. Il a été très patient avant de décocher un tir précis qui a trompé la vigilance du gardien Donovan Léon.

Un bon départ

L’attaque du Canada s’est montrée menaçante dès le début du duel.

C’est à la 28e minute de jeu que Dejan Jakovic a ouvert la marque avec le premier but de la soirée.

Tout juste avant la fin de la première mi-temps, Scott Arfield a doublé l’avance des protégés de l’entraîneur-chef Octavio Zambrano.

Remontée

Avec un peu plus de 20 minutes à faire au match, la Guyane française a réduit l’écart grâce à la réussite de Roy Contout.

À peine une minute plus tard, Sloan Privat a poussé le ballon dans une cage abandonnée.

Le Canada a toutefois été en mesure de tenir le coup pour signer sa première victoire de la compétition.

Des débuts difficiles pour Maxime Crépeau

Après avoir été victime d’une blessure à un œil, le gardien partant Milan Borjan a laissé sa place au Québécois Maxime Crépeau.

Celui qui évolue avec l’Impact de Montréal a finalement accordé deux buts sur cinq tirs.

Le capitaine de l’équipe canadienne Patrice Bernier était titulaire, tandis qu’Anthony Jackson-Hamel a fait son entrée à la 83e minute de jeu. À peine deux minutes après avoir fait son apparition sur le terrain, il a réalisé une magnifique pièce de jeu qui a permis à Davies de marquer son deuxième but de la soirée.

Dans son groupe, le Canada fera aussi face au Costa Rica et au Honduras plus tard dans la compétition.