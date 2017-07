Austin Hedges s’occupe des Phillies

Austin Hedges a produit trois points dont celui de la victoire, vendredi, à Philadelphie, où les Padres de San Diego l’ont emporté 4-3 sur les Phillies.

Alors que les deux formations étaient à égalité en début de neuvième manche, Hedges a dénoué l’impasse en poussant Cory Spangenberg au marbre avec un ballon-sacrifice.

Plus tôt dans le match, Hedges a claqué ses 12e et 13e circuits de la saison. Jose Pirela a également expédié la balle de l’autre côté de la clôture pour les Padres.

Chez les Phillies, Tommy Joseph a réussi son 15e circuit de la campagne.

Brad Hand (2-4) a obtenu la victoire après n’avoir accordé que deux coups sûrs et un but sur balles en une manche et un tiers. Brandon Maurer a assuré le sauvetage, son 18e de la saison.

La défaite est allée au dossier de Héctor Neris (2-3) qui a donné un point et deux coups sûrs en une manche de travail.