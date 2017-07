Wimbledon: une blessure à glacer le sang pour Bethanie Mattek-Sands

Le gazon peut être une surface très dangereuse.

Lors d'un match de deuxième tour du tournoi de Wimbledon, l'Américaine Bethanie Mattek-Sands a chuté sur la verte surface du All England Club, jeudi, et a semblé se blesser très sérieusement au genou.

Sur le coup, la chute ne semblait pas si grave, mais c'est lorsque l'on entend les cris de détresse de l'Américaine que l'on se rend compte de la gravité de la situation.

Son adversaire, la Roumaine Sorana Cirstea, semblait sous le choc.

Best wishes to @BMATTEK who has been taken to hospital with an acute knee injury after falling in her 2nd round match against Sorana Cirstea pic.twitter.com/K6NqozkiMb