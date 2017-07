Vers un retour à Everton pour Wayne Rooney?

L'attaquant vedette anglais Wayne Rooney, dont l'étoile à Manchester United a pâli depuis l'arrivée sur le banc de José Mourinho à l'été 2016, pourrait faire son retour à Everton, son club formateur, selon la presse britannique de jeudi.

L'international anglais aux 119 sélections (53 buts), âgé de 31 ans, a connu une saison difficile à United où, poussé sur la touche par l'entraîneur portugais, son total de buts en Premier League (5) a été le plus faible depuis ses débuts en 2002. Il a également perdu sa place en sélection.

Le joueur a déjà déclaré que la seule équipe anglaise qu'il pourrait rejoindre est Everton, où il s'est révélé, adolescent, avant de rejoindre les «Red Devils» en 2004 pour 30,7 millions d'euros.

Le quotidien Daily Mail a indiqué que les «Toffees» souhaitaient trouver un accord avec leur ex-enfant prodige.

Selon The Guardian, United n'exigerait pas un montant de transfert inabordable pour Everton, puisque le départ du joueur auquel il reste un an de contrat allégerait ses comptes: à Manchester, Rooney touche un salaire annuel de près de 14,8 millions d'euros.

Rooney et ManU sont tous deux ouverts à un transfert définitif, et non un prêt, mais les demandes salariales du buteur pourraient rebuter le club de Liverpool, selon les médias.