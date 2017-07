Une troisième victoire de suite pour les Blue Jays

Les Blue Jays ont inscrit cinq points lors de la cinquième manche pour vaincre les Astros de Houston au compte de 7-4, jeudi à Toronto.

Les Astros ont donc vu leur séquence de victoires prendre fin à quatre. Il s’agissait d’un troisième gain de suite pour les Jays.

Des simples de Josh Donaldson et de Troy Tulowitzki ainsi que des doubles de Kendry Morales et Ryan Goins ont propulsé la formation canadienne en avance, lors du cinquième tour au bâton.

Le receveur québécois Russell Martin a connu une excellente journée de travail. Il a réussi trois coups sûrs, frappant au passage sa neuvième longue balle de la saison. Au total, il a inscrit deux points pour les visiteurs.

Morales a été le premier à croiser le marbre pour les favoris locaux, lorsque Steve Pearce a placé la balle en lieu sûr, en quatrième manche.

Marwin Gonzalez, avec son 15e circuit de la campagne, et Carlos Beltran, avec son 11e, ont été à l’origine de deux des quatre points des visiteurs. Deux simples de Jose Altuve ont également permis aux perdants d’ajouter deux points au tableau.

La victoire est allée au dossier de Francisco Liriano (5-4), qui a permis trois points, neuf frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches de travail, tout en retirant quatre adversaires sur des prises.

Roberto Osuna a fermé les livres en neuvième manche, pour savourer un troisième sauvetage en autant de jours. Il en compte 22 cette saison.

De l’autre côté, Lance McCullers fils (7-2) a concédé six points, dont cinq mérités, neuf frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en quatre manches et un tiers sur la butte.

Les deux formations doivent encore disputer trois matchs avant la pause du match des étoiles.