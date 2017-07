Un 20e circuit pour Adam Duvall

Adam Duvall a été à l’origine de deux points, dont un en vertu de sa 20e longue balle de la saison, et les Reds de Cincinnati ont vaincu les Rockies du Colorado au compte de 6-3, jeudi, à Denver.

Les deux équipes se sont donc partagé les honneurs de cette série de quatre matchs.

Eugenio Suarez a également bien fait, cognant trois coups sûrs dans la victoire. Le Canadien Joey Votto a pour sa part produit un point avec un simple, en première manche.

Sal Romano (1-1), qui obtenait un deuxième départ en carrière, a signé une première victoire dans le baseball majeur. Il a permis deux points, six frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches de travail, tout en éventant six frappeurs.

Subissant la défaite, Tyler Chatwood (6-10) a quant à lui donné trois points, huit coups sûrs et quatre passes gratuites en six manches sur la butte.