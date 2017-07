Rick Tocchet serait le nouvel entraîneur-chef des Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona devraient annoncer sous peu l’embauche de Rick Tocchet au poste d’entraîneur-chef de l’équipe.

Tocchet était entraîneur-adjoint avec les Penguins de Pittsburgh où il a remporté deux Coupes Stanley consécutives.

Hearing ARIZ & Rick Tocchet working on a four-year deal to become Coyotes' coach. Same term as Boughner (FLA), Green (VAN), Housley (BUF).