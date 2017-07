Qui sera l'aubaine de la prochaine saison?

Jonathan Marchessault et Sam Gagner en ont donné pour leur argent au cours de la dernière campagne, avec un coût de moins de 15 000 $ par point inscrit pour les Panthers de la Floride et les Blue Jackets de Columbus, respectivement.

Lorsque les deux joueurs ont conclu des ententes à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, en juillet 2016, la couverture médiatique n’était pas très étendue. Plusieurs ont donc été surpris lorsqu’ils se sont avérés les meilleures acquisitions de l’été.

Voici plusieurs joueurs qui ont paraphé des ententes depuis le 1er juillet et qui pourraient devenir des aubaines, au cours de la saison.

Benoit Pouliot, Sabres de Buffalo

Contrat : 1 an, 1,15 M $

Avec la formation des Sabres en vue de la prochaine saison, il y a une chance que Pouliot puisse gravir les échelons et obtenir plus de temps de glace qu’au cours de la dernière campagne à Edmonton.

Au cours des quatre dernières saisons, Pouliot a maintenu une moyenne de 0,47 point par match. Un rythme similaire lui permettrait de produire 35 points lors d’une saison complète, ce qui coûterait un peu plus de 30 000 $ par point aux Sabres.

Patrck Sharp, Blackhawks de Chicago

Contrat : 1 an, 800 000 $ (+ 200 000 $ en boni à la performance)

Le retour de «Sharpie» à Chicago pourrait relancer sa carrière, lui qui a connu sa pire saison en 2016-2017, avec 18 points, dont huit points, en 48 matchs. Il obtiendra peut-être du temps de jeu sur l’avantage numérique et possiblement une place parmi le top 6, avec Jonathan Toews ou Patrick Kane.

La moyenne de points par match de Sharp au cours des trois dernières saisons démontre un potentiel pour atteindre le plateau des 50 points. S’il en obtient 40, chaque point coûtera 20 000 $ aux Hawks, ou 25 000 $ s’il obtient ses bonis.

Nail Yakupov, Avalanche du Colorado

Contrat : 1 an, 875 000 $

La prochaine opportunité de Yakupov avec le Colorado pourrait être la meilleure qu’il a eue au cours des dernières campagnes. Il risque de partager la glace avec Nathan MacKinnon ou Gabriel Landeskog sur le jeu de puissance.

La réalité, cependant, est que Yakupov n’a pas fait mieux que 30 points au cours des deux dernières années, ce qui représente 30 000 $ par point avec son nouveau contrat.

Michael Cammalleri, Kings de Los Angeles

Contrat : 1 an, 1 M $

Les blessures ont ralenti Cammalleri au cours des dernières campagnes. Il n’y a que très peu de marqueurs plus purs que Cammalleri dans cette ligue, et son rôle au sein de la formation de Los Angeles influencera ses performances.

Avec une présence sur le jeu de puissance et sur un deuxième trio, Cammalleri pourrait faire beaucoup de dommages. Sa moyenne de points par match au cours des dernières saisons montre qu’il pourrait amasser 53 points en 82 matchs, ce qui coûterait 18 850 $ par point.

Ales Hemsky, Canadiens de Montréal

Contrat : 1 an, 1 M $

Les Canadiens cherchaient du punch à l’attaque lorsqu’ils se sont entendus avec Hemsky. Pourtant, l’attaquant n’a joué que 15 matchs au cours de la dernière saison en raison d’une blessure.

S’il obtient un rôle plus important avec le Tricolore qu’avec Dallas, il pourrait inscrire 40 points. Le CH débourserait alors 25 000 $ par point.

Scott Hartnell, Predators de Nashville

Contrat : 1 an, 1 M $

Le contrat de Hartnell pourrait être très bénéfique aux Predators. En fait, parmi tous les vétérans qui ont accepté des contrats de 1 million $, Hartnell pourrait être la meilleure aubaine.

En ne jouant que 12 minutes par match avec Columbus l’année dernière, Hartnell a cumulé 12 buts et 37 points, et a maintenu une moyenne de 0,62 point par match au cours des trois plus récentes campagnes.

Cette moyenne pourrait se traduire par une saison de 51 points, pour un prix de moins de 20 000 $ par point.