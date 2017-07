Quatre de suite pour les Astros

Les Astros de Houston ont explosé en septième et huitième manches, produisant six points pour l’emporter 10-4 face aux Braves, mercredi à Atlanta.

En septième manche, George Springer a frappé son deuxième simple de la soirée, bon pour un point. Il a aussi touché la plaque à trois reprises dans la soirée.

Dans la même manche, Marwin Gonzalez a lui aussi frappé un simple. Ce dernier a produit deux autres points en huitième avec un double.

Josh Reddick a frappé deux doubles dans le match pour un total de trois points produits. Il a aussi croisé le marbre une fois.

Dans la défaite, Ender Inciarte a frappé son septième circuit de la saison.

C’est Chris Devenski (6-3) des Astros qui a ajouté la victoire à sa fiche. Il a concédé un but sur balles et a retiré deux frappeurs sur des prises en une manche et un tiers.

Le partant des Braves Jaime Garcia (2-7) a alloué cinq points et 10 coups sûrs en six manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Les Astros sont sur une séquence de quatre victoires et retrouveront les Blue Jays de Toronto, jeudi, pour une série de quatre matchs. Ils revendiquent le meilleur dossier du baseball majeur, à 58-27.