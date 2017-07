Nikita Nesterov retourne dans la KHL

L’ancien défenseur des Canadiens et du Lightning Nikita Nesterov poursuivra sa carrière dans la KHL.

Son agent Dan Milstein a confirmé jeudi sur son compte Twitter que le Russe de 24 ans allait s’entendre avec une formation de la Ligue continentale.

Nikita Nesterov has decided to continue his hockey career back home. Will sign with one of the clubs in the KHL.