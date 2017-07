Mark Pysyk essaie d'imiter Joe Thornton

Le défenseur des Panthers de la Floride Mark Pysyk n’aura jamais la carrière de Joe Thornton. N’empêche, il semble avoir la même passion pour sa pelouse.

Jeudi, l’arrière de 25 ans a paraphé une entente de trois saisons avec les Panthers. Pour l’occasion, Pysyk a voulu recréer la désormais iconique image de Joe Thornton signant son nouveau contrat avec les Sharks depuis le siège de son tracteur.

Client Joe Thornton, who turns 38 today, signing new 1 year contract with a total value of $8 million. Happy Birthday Jumbo! @SanJoseSharks pic.twitter.com/MzDU8ovEgp

Or Pysyk n’a ni le champ ni le tracteur. C’est donc assis sur sa modeste tondeuse à gazon que le défenseur s’est photographié.

Very excited to be back with @FlaPanthers for 3 more years! Still got some work to do to get a real ride on mower. #jumbojoe #legend pic.twitter.com/gPfaCd0RYN