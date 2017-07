Les Québécois rêvent au Rocket de Laval

Au moment de dresser un bilan du camp de perfectionnement du Canadien de Montréal, Martin Lapointe a assuré qu’il souhaitait voir des Québécois porter l’uniforme du Rocket de Laval. C’est donc de bon augure pour les jeunes espoirs locaux qui ont foulé la glace au Complexe sportif de Brossard en début de semaine.

De ce groupe, Simon Bourque semble le plus bel espoir. Seul Québécois repêché se trouvant à Brossard, l’athlète de 20 ans tentera de se tailler un poste à la ligne bleue.

«Je suis prêt à faire le saut chez les pros, surtout après une grosse saison l’an dernier à Saint John. Nous avons gagné la Coupe du Président et nous avons joué à la Coupe Memorial. J’ai gagné en expérience en jouant avec de très bons joueurs. J’en ai aussi affronté de très bons», a-t-il déclaré.

Les intentions du choix de sixième tour en 2015 sont nobles, mais la compétition risque d’être féroce.

Tout comme lui, Noah Juulsen est prêt à amorcer sa carrière professionnelle. De plus, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Marc Bergevin a fait l’acquisition de Matt Taormina, un arrière d’expérience, champion de la coupe Calder avec le Crunch de Syracuse.

«C’est certain qu’il y en aura. Mais c’est bon, la compétition. Ça fera sortir le meilleur de tout le monde. Mon plan est de jouer pro, peu importe qui sera là. Je devrai faire ma place», a indiqué Bourque, qui a disputé trois matchs avec les IceCaps de St. John’s à la fin de la dernière campagne.

Une dernière saison payante

Antoine Waked semble également très près du Rocket. Au terme de sa quatrième saison dans l’uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda, l’ailier droit s’est entendu sur les modalités d’un contrat de trois ans avec l’organisation montréalaise.

«Oui, je rêve au Canadien, mais je dois y aller une étape à la fois. Pour moi, c’est une fierté d’avoir obtenu un contrat. J’ai grandi ici, j’ai toujours regardé le CH», a soutenu l’athlète de Saint-Bruno-de-Montarville.

À sa dernière saison junior, Waked a pris le neuvième rang des buteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec une récolte de 39 buts. Ses 80 points lui ont permis de se hisser au 12e rang des marqueurs. Cependant, il est conscient que tout est à recommencer.

«Je voudrai saisir ma chance. Je devrai me battre pour un poste à Laval. Je sais qu’il y aura plusieurs bons joueurs et des gars plus vieux que moi. Je serais très fier de porter le chandail du Rocket», a-t-il ajouté.

En déménageant son club-école à Laval, le Canadien ne s’est pas que facilité la vie. Il a également fait naître le rêve aux espoirs de la province d’évoluer au niveau professionnel devant parents et amis.

Pour Jordan Boucher, l’occasion serait d’autant plus belle qu’il n’a pas joué au Québec depuis près de dix ans. L’attaquant de 23 ans a fait un stage dans la USHL avant disputer quatre saisons avec les Golden Knights de l’Université Clarkson.

«J’aimerais tellement ça (jouer à Laval). J’habite à Blainville. Ça fait longtemps que je suis partie de la maison, alors ça serait plaisant de revenir et de permettre à mes parents de venir me voir jouer souvent», a-t-il mentionné.

À l’image de Bourque, Boucher possède un peu d’expérience au niveau professionnel. Après avoir récolté 26 points en 30 matchs l’hiver dernier au niveau universitaire, Boucher a disputé neuf rencontres avec les Senators de Binghamton.

Faire sa place

Alexandre Goulet en est un autre qui n’est pas en terrain tout à fait inconnu. Il souhaite ajouter une saison complète aux trois matchs qu’il a joués avec les Americans de Rochester.

«C’est excitant de penser que je pourrais jouer à Laval. C’est une belle occasion de jouer près de la maison. En tant que Québécois, je veux les forcer à me faire une place», a indiqué le centre de 21 ans.