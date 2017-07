Les Indians s’amusent aux dépens des Padres

Les Indians de Cleveland ont infligé une lourde défaite par la marque de 11-2 aux Padres de San Diego, jeudi au Progressive Field.

Dans la victoire, Edwin Encarnacion a frappé son 18e circuit de la saison et a rajouté un double à sa fiche. Encarnacion a croisé le marbre à quatre reprises dans le match.

En première manche, Jose Ramirez a lui frappé un coup de canon, son 16e de la saison, bon pour deux points, en plus de frapper un simple en sixième.

Lonnie Chisenhall s’est aussi distingué en produisant trois points avec un ballon-sacrifice et un double.

Erick Aybar et Allen Cordoba ont produit les deux seuls points des Padres avec respectivement un double et un ballon-sacrifice.

Le partant des Indians Josh Tomlin (5-9) a concédé deux points et quatre coups sûrs, en plus de retirer six frappeurs sur des prises en sept manches au monticule.

C’est Dinelson Lamet (3-3) qui a encaissé la défaite. Il a alloué six points, dont cinq mérités, six coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.