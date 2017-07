Les Brewers s’éloignent en tête de la Centrale

Les Brewers de Milwaukee ont inscrit sept points lors du troisième tour au bâton, en route vers un gain de 11-2 face aux Cubs, jeudi, à Chicago.

Il s’agit d’une quatrième victoire consécutive pour les Brewers, à la suite de cette reprise d’un match prévu le 20 mai dernier et qui a été repoussé. Avec ce gain, la formation du Wisconsin s’est donné une avance de quatre matchs et demi en tête de la section Centrale de la Ligue nationale.

Alors que les visiteurs étaient déjà en avant par deux points, Ryan Braun a entamé la poussée avec un circuit bon pour deux points, au début de la troisième manche. Manny Pina, Orlando Arcia, Zach Davies, Jonathan Villar et Domingo Santana ont ensuite chacun produit un point, pour porter à neuf points l’avance des Brewers.

Santana a complété la rencontre avec quatre frappes en lieu sûr, trois points marqués et deux points produits. Jesus Aguilar a également bien fait, avec trois coups sûrs et un point produit.

Willson Contreras a cogné sa 11e longue balle de la saison dans la défaite. Les Cubs ont par ailleurs envoyé le voltigeur Jon Jay au monticule en neuvième manche dans une cause perdue. Jay a donné un seul coup sûr, n’accordant aucun point.

Départ à oublier pour Montgomery

Davies (10-4) a bien fait, pour mériter une 10e victoire cette saison. Il a permis deux points et cinq coups sûrs en six manches de travail. Il a également retiré trois adversaires sur des prises.

De l’autre côté, Mike Montgomery (1-6) n’a pas connu le départ escompté. Il a concédé sept points, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en seulement deux manches et un tiers au monticule.

La situation a même mené le gérant Joe Maddon à utiliser son voltigeur Jon Jay comme releveur en début de neuvième manche. Jay n'a accordé qu'un coup sûr en 16 lancers.

Les Brewers entameront vendredi une série de trois rencontres contre les Yankees, à New York, tandis que les Cubs accueilleront les Pirates.