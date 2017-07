Indice de joueur Audi : Giovinco en feu

Publié aujourd'hui à 15h06

Mis à jouraujourd'hui à 15h12

Les matchs disputés en milieu de semaine dans la MLS ont mis à l’honneur plusieurs grandes vedettes de la MLS, notamment la «Fourmi atomique» et «Deuce».

C’est ce que nous révèle l’Indice de joueur Audi, qui suit les statistiques des joueurs en temps réel et attribue des points à chacune de leurs actions afin d’identifier le plus objectivement possible les meilleurs joueurs sur les terrains de la ligue.

Cette semaine, seulement 5 joueurs ont franchi la barre symbolique des 1000 points.

Sebastian Giovinco, que l’on surnomme la «Fourmi atomique» a non seulement propulsé Toronto vers une victoire 3-2 à Orlando, il a aussi effectué la meilleure performance de la semaine avec 1334 points, grâce à ses 2 buts – l’un depuis l’extérieur de la surface qui lui a rapporté 327 points, et l’autre depuis l’intérieur de la boîte qui lui a valu 303 points. En grande forme, l’attaquant italien a également délivré une passe décisive (206,5 points) et a frappé le poteau (118,15 points).

Dans la victoire 3-1 de Seattle au Colorado, Clint «Deuce» Dempsey a réalisé une prestation tout aussi extraordinaire (1235 points), puisqu’il a lui-même marqué 2 buts tout en mettant la table au troisième des siens.

Avec 1099 points, Jefferson Savarino a réalisé son meilleur résultat de la saison, profitant de l’explosion offensive du Real Salt Lake, vainqueur 6-2 sur le terrain du Galaxy de Los Angeles. Auteur de 2 buts, il a aussi délivré deux dernières passes menant à des occasions de buts, se méritant 94,5 points pour ces actions.

La Nouvelle-Angleterre n’a pas connu le même succès que le RSL, puisque l’équipe s’est inclinée 3-2 devant ses partisans face aux Red Bulls de New York. Malgré tout, le génial Lee Nguyen a trouvé le moyen de voler la vedette, avec un total de 1093 points. Buteur, mais surtout maître à jouer, il a réussi 6 centres (270 points) et effectué 49 passes dans la moitié de terrain adverse (245 points).

Tommy Thompson, des Earthquakes de San Jose, complète le top 5. Celui qui a enfin marqué son premier but en MLS (à son 64e match de saison régulière !), a également réussi 6 dribbles (210 points) et effectué 7 interceptions (210 points), pour une performance globale de 1088 points. Malheureusement, ce fut insuffisant pour éviter à son club de sombrer 4-2 à Atlanta.