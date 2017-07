Angel Hernandez au match des étoiles

L’arbitre Angel Hernandez sera en poste au cours du prochain match des étoiles du baseball majeur qui aura lieu mardi au Marlins Park de Miami.

Le Cubain avait fait parler de lui en intentant une poursuite judiciaire contre le circuit, estimant avoir été victime de discrimination raciale dans certaines décisions prises pendant les dernières années. Il croit notamment qu’il aurait dû plancher durant la Série mondiale, privilège auquel il n’a pas eu droit depuis 2005.

Outre Hernandez, qui agira comme arbitre au premier coussin, Joe West a été invité à travailler lors de la classique et se retrouvera derrière le marbre. Les autres officiels qui seront sur le terrain sont Mark Carlson (deuxième but), Chris Conroy (troisième coussin), Manny Gonzalez (champ gauche) et Mike Eastbrook (champ droit).