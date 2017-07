Alex Tanguay souhaite un poste dans le monde du hockey

Sa première année loin des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a pas toujours été de tout repos, même si Alex Tanguay savoure aujourd’hui la retraite... mais pas pour trop longtemps!

L’ex-attaquant de 37 ans ne vise pas un retour au jeu, loin de là.

«Ça bien fini et je n’ai plus mal au dos, ni au cou, quand je me lève le matin!», a-t-il badiné, jeudi, avant de prendre part au tournoi de golf des anciens Nordiques.

Celui qui a accepté l’automne dernier un travail d’analyste sur les ondes de NHL Network souhaite plutôt garder le pied dans le bain de la LNH pour y revenir éventuellement au sein d’une équipe.

La piqûre du coaching ou l’envie de grimper les échelons au sein de l’administration d’un club constituent deux avenues qui titillent le jeune retraité.

«Je voulais rester dans la game et j’ai commencé à NHL Network, donc ça me force à analyser toutes les équipes et connaître les joueurs.

«Je fais quelques approches, mais plusieurs directeurs généraux me disent que c’est bon de prendre un an ou deux après ta carrière pour déconnecter et t’installer sur le plan familial. Pour les enfants, ça a été bien de s’installer quelque part sans bouger. Pour moi, c’était bien de pouvoir les voyager à l’école, au hockey et au tennis. Ça a fait du bien», a expliqué Tanguay.

Quelques options

Après une dernière campagne en 2015-16 lors de laquelle il est passé de l’Avalanche aux Coyotes, l’orgueil de Sainte-Justine pensait bien obtenir une autre chance l’an dernier après une récolte de 13 points à ses 15 premiers matchs en Arizona. Mais aujourd’hui, il accepte son sort.

«L’an passé, ça a été difficile. J’ai reçu des offres pour des essais, mais après 16 ans dans la ligue, je voulais une offre concrète. C’est sûr que je m’ennuie parce que le hockey a toujours été une passion.

«Pour l’instant, j’adore ce que je fais à la télévision et j’aime rester impliqué dans le monde du hockey. Je suis encore indécis. J’ai aussi quelques options dans le monde des affaires en dehors du hockey.»