LPGA: Alena Sharp en bonne position

La Canadienne Alena Sharp fait partie d’un groupe de 16 golfeuses qui se partage la cinquième place, après la première ronde de la Classique Thornberry Creek du circuit de la LPGA, jeudi à Oneida.

Sharp a remis une carte de 67 (-5) à deux coups du premier rang occupé par la Sud-Coréenne Sei Young Kim et la Belge Laura Gonzalez Escallon.

L’Ontarienne de 36 ans a enchaîné cinq oiselets entre les quatrième et huitième trous, en plus d’en ajouter deux autres à sa fiche. En fin de ronde, elle a commis deux bogueys.

Les deux meneuses montrent une fiche de 65 (-7). Kim a calé huit oiselets et un boguey tandis que Gonzalez Escallon a réussi sept oiselets.

Trois autres Canadiennes ont joué sous la normale. Samantha Richdale a remis une carte de 69 (-3) avec six oiselets et trois bogueys, tandis qu’Augusta James et Brooke M. Henderson revendiquent un total de 71 (-1).

La représentante de l’unifolié Jennifer Ha (74) a pour sa part joué deux coups au-dessus de la normale.