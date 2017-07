Un match bilingue pour les 4 Chevaliers Toyota

Pour la première fois dans l’histoire de l’équipe, les 4 Chevaliers Toyota disputeront officiellement un match à saveur bilingue, dimanche à Ottawa, pavant la voie à une tournée à l’extérieur du Québec au cours des prochaines années.

L’équipe affrontera une formation composée de joueurs et de vedettes, au parc RCGT, à 14h, dans un événement nommé «Reach for the stars / Vers les étoiles» organisé conjointement avec les Champions d'Ottawa, de la Ligue Can-Am, dans le cadre des festivités du match des étoiles.

L’ancien joueur des Expos de Montréal Denis Boucher, ainsi que les retraités de la Ligue nationale de hockey Denis Hamel et John Chabot, seront de la partie.

«On avait déjà fait trois manches, rapidement, en Floride, dans un événement seulement en anglais, a commencé par dire le joueur Renaud Lefort, mercredi. Ce n’était pas un match officiel, mais ça s’est super bien déroulé.»

Le club, qui allie talent et humour sur le terrain, espère maintenant pouvoir charmer les Américains, dans le futur.

Au Panthéon

La formation québécoise a reçu un grand honneur dernièrement. Le Temple de la renommée du baseball, basé à Cooperstown, a ajouté une mention de l’équipe à ses archives, une source de fierté pour le quatuor et leur entourage.

«Nous sommes d’ailleurs en pourparlers pour éventuellement présenter notre spectacle à Cooperstown. Ce sont toutes des petites choses qui font que nous sommes contents d’aller à Ottawa pour roder notre spectacle en partie en anglais.»

Un adversaire redoutable

Quoi qu’il en soit, l’équipe se concentre pour le moment sur l’escale en sol ontarien. Invaincue en 11 matchs jusqu’ici cette année, elle fera face au lanceur Pierre Lalonde, qui représente leur bête noire.

En effet, Lalonde n’a jamais donné de points aux 4 Chevaliers en deux rencontres. Il est d’ailleurs le dernier artilleur à avoir vaincu la formation, lors d’un match contre une équipe formée par le Québécois Russell Martin, le 19 décembre 2015.

«Ils ont des bons athlètes. Ce sera un bon défi», a indiqué Lefort.

Un hommage aux militaires

Le parc RCGT, qui fut jadis le domicile des Lynx d’Ottawa, le club AAA affilié aux Expos de Montréal, compte environ 10 000 places. Déjà quelque 3000 billets ont trouvé preneurs. Quelques centaines de militaires canadiens seront d'ailleurs présents, et les membres de l’équipe ont tenu à leur rendre hommage.

Les gens qui souhaitent assister à l’événement peuvent se procurer des billets au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par enfants. Les jeunes de moins de 5 ans pourront assister à l’événement gratuitement. Une partie des revenus ira à la Fondation des Sénateurs d’Ottawa.

Le match sera par ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports 2, dimanche.