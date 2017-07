Randy Ambrosie devient commissaire de la LCF

L’ancien joueur de ligne offensive Randy Ambrosie est devenu le nouveau commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

L’homme de 54 ans a vu sa nomination approuvée par le conseil des gouverneurs du circuit, mardi, et est le 14e homme à occuper ce poste. Il succède à Jeffrey Orridge, qui a quitté ses fonctions en juin.

«C’est un honneur d’avoir cette occasion de travailler à titre de commissaire de la ligue au nom de nos gouverneurs, de nos équipes et, plus important encore, de nos partisans, a déclaré Ambrosie dans un communiqué de la LCF. Ma vie professionnelle a été marquée par ma passion pour le football canadien et ma passion de contribuer à bâtir des entreprises. De pouvoir combiner les deux est un rêve qui devient réalité.»

«Randy a tout ce qu’il faut. Il a été un excellent joueur, qui a su surmonter l’adversité et les blessures pour devenir un champion. Et il est devenu un dirigeant qui a trouvé comment avoir du succès dans le monde des affaires et de la finance», a ajouté le président du conseil des gouverneurs de la LCF, Jim Lawson. Il aime profondément la LCF, il comprend et il respecte ses joueurs et ses entraîneurs, tout en possédant des liens avec ses partenaires et en connaissant très bien l’importance des partisans qui rendent possible tout ce que nous faisons.»

Un passé gagnant

Ambrosie a remporté la Coupe Grey en 1993 avec les Eskimos d’Edmonton. Au cours de sa carrière de neuf saisons dans la LCF, il a aussi porté l’uniforme des Argonauts de Toronto et des Stampeders de Calgary, qui l’ont sélectionné au deuxième rang du repêchage en 1985.

Le Manitobain a aussi assumé le rôle de secrétaire de l’Association des joueurs de la LCF (AJLCF) pendant deux ans avant de consacrer plusieurs années au monde des finances.

«Je sais de mon expérience que le football est l’ultime sport d’équipe, a-t-il indiqué. J’ai confiance qu’en travaillant ensemble, nous pourrons nous assurer que cette grande ligue atteigne son plein potentiel. Le moment est venu de nous mettre au travail.»