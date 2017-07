«Nous étions fatigués mentalement» - Mauro Biello

Mauro Biello reconnaît que l’Impact aurait dû offrir une meilleure performance face au Dynamo, mercredi soir, à Houston.

«C’était un match difficile pour la défense et l’équipe en général», a dit l’entraîneur-chef après la défaite sans éclat de 3-1 du onze montréalais.

«Il y avait une fatigue mentale, c’est normal. C’est encore plus difficile quand tu accordes un but aussi tôt, avec la chaleur et l’humidité en plus. Mais nous nous sommes battus jusqu’à la fin, a-t-il ajouté. Nous devons maintenant nous regrouper et retrouver notre fraîcheur.»

