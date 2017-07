Matthew Peca conclut un nouveau pacte

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Matthew Peca a accepté mercredi un contrat d’un an à deux volets.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été dévoilées par l’organisation.

Peca a inscrit un but et une mention d’aide en 10 matchs avec la formation floridienne la saison passée. Il a ajouté 41 points, dont 12 réalisations, en 68 rencontres dans l’uniforme du Crunch de Syracuse, club-école du Lightning dans la Ligue américaine. Pendant les séries éliminatoires de ce circuit, le hockeyeur de 24 ans a totalisé quatre buts et 10 aides pour 14 points en 22 parties.

L’Ontarien a été un choix de septième tour, le 201e en tout, de Tampa Bay au repêchage de 2011.