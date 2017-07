Les Rangers confirment l’arrivée de David Desharnais

Les Rangers de New York ont officialisé mercredi l’embauche de l’attaquant David Desharnais.

L’organisation concernée n’a pas dévoilé les détails de l’entente, mais plusieurs sources évoquaient la veille un pacte d’un an et de 1 million $.

Desharnais a totalisé six buts et huit mentions d’aide pour 14 points en 49 matchs la saison dernière avec le Canadien de Montréal et les Oilers d’Edmonton. Il a ajouté quatre points, dont un filet, en 13 parties éliminatoires.

Le Québécois a amassé 81 buts et 173 aides pour 254 points en 453 joutes de la Ligue nationale en carrière. Le Tricolore l’avait échangé aux Oilers le 28 février en retour du défenseur Brandon Davidson.