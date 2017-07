Les Athletics ont le numéro des White Sox

Pour une cinquième fois en six matchs depuis le début de la saison, les Athletics d'Oakland ont remporté leur duel face au White Sox de Chicago, cette fois par la marque de 7-4, mercredi au Oakland Coliseum.

La recrue des A’s Jaycob Brugman a frappé son deuxième circuit en carrière durant la quatrième manche.

Matt Joyce a croisé le marbre à deux reprises dans la victoire, tout d’abord lorsque Khris Davis a frappé dans un double jeu en première manche, puis sur un simple de Jed Lowrie en quatrième.

Les points des White Sox ont été produits avec la 18e longue balle de Matt Davidson et le 16e circuit de Todd Frazier.

Le partant Sonny Gray (4-4) a ajouté la victoire à sa fiche. Il a concédé deux points, trois coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Du côté des White Sox, Mike Pelfrey (3-7) a alloué quatre points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et un tiers, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.