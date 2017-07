Ken Hitchcock s’attend à beaucoup d’Alexander Radulov

L’entraîneur-chef des Stars de Dallas, Ken Hitchock, est très heureux de voir Alexander Radulov arriver au Texas et il anticipe déjà de le voir briller au sein d’un trio complété par Tyler Seguin et Jamie Benn.

Célébrant son 31e anniversaire de naissance mercredi, Radulov pourrait avoir droit à un autre cadeau après avoir accepté l’offre de cinq ans et de 31,25 millions $ des Stars, dimanche : la chance de jouer aux côtés de Benn, récipiendaire du trophée Art-Ross en 2014-2015. En effet, selon les plans du pilote d’expérience, le hockeyeur russe devrait se retrouver à l’aile droite de la première unité d’attaque de sa formation.

La saison dernière, Benn a vu son total de points passer de 89 à 69, tandis que Seguin a obtenu un point de moins qu’en 2015-2016, et ce, même s’il a disputé 10 matchs de plus. «Radu» saura-t-il leur procurer l’étincelle manquante?

«J’ai dirigé contre Radulov dans la Ligue nationale et sur la scène internationale, et je peux vous dire qu’il amène de l’intensité durant un match, a commenté Hitchcock sur le site du quotidien "Dallas Morning News". Vous le remarquez et vous devez vous attendre à ce qu’il se manifeste.»

«Maintenant, en plaçant Jamie Benn à l’autre aile, vous obtenez le même résultat. Vous savez qu’il est sur la glace et qu’il produira. Idem pour Seguin. Je crois que les trois vont s’aider mutuellement si c’est le trio que nous utilisons, bien entendu», a-t-il ajouté.

Plusieurs options

Sans confirmer avec certitude ses intentions, l’instructeur-chef misera vraisemblablement sur cette combinaison, car il serait tenté par l’idée de faire appel à Jason Spezza et Martin Hanzal, récemment embauché par le biais du marché des joueurs autonomes, au sein de la même unité. Il faut rappeler que ces deux patineurs sont habitués d’évoluer au centre.

«Les équipes font toujours ça, a dit Hitchcock à propos de la possibilité de faire jouer deux pivots ensemble. Néanmoins, il nous faut du temps pour travailler sur la glace afin de créer une chimie.»

Les Stars s’estiment aussi heureux de pouvoir compter sur des éléments de profondeur tels le Français Antoine Roussel ainsi que les attaquants Radek Faksa et Devin Shore, qui ont tous eu l’occasion de montrer leur savoir-faire en 2016-2017.

«Nous disposons de plusieurs bons joueurs étant capables d’accomplir de nombreuses belles choses. Je pense également que nos jeunes dans les rangs mineurs seront ici à un moment donné pour nous aider», a résumé l’entraîneur-chef.