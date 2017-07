Hunter Pence s’illustre dans la victoire des Giants

Hunter Pence a produit trois points dans la victoire des Giants de San Francisco par la marque de 5-4 contre les Tigers à Détroit, mercredi.

Pence a frappé un triple en quatrième manche qui a permis à Brandon Belt et Kelby Tomlinson de croiser le marbre. Tomlinson avait déjà touché la plaque en troisième manche grâce à un jeu de Pence.

Un simple de Victor Martinez et d’Ian Kinsler ainsi qu’un ballon-sacrifice de Nicholas Castellanos avaient permis aux Tigers d’amorcer une remontée en septième manche, sans succès.

Le partant des Giants Ty Blach (6-5) a concédé trois points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches. Sam Dyson a pour sa part savouré un troisième sauvetage, cette saison.

Daniel Norris (4-7) a encaissé la défaite. Il a alloué cinq points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches.