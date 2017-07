Gerrit Cole procure la victoire aux Pirates

Les Pirates de Pittsburgh ont inscrit quatre points en quatrième manche pour se sauver avec une victoire par la marque de 5-2 face aux Phillies, mercredi à Philadelphie.

Un simple du lanceur partant Gerrit Cole a été à l’origine de deux points, tandis que Josh Bell, avec un triple, et David Freese, en vertu d’un ballon-sacrifice, ont tous deux produit un point.

Jordy Mercer a complété le travail au sixième tour au bâton, en poussant Freese vers la plaque.

Les favoris locaux avaient pourtant bien entamé la rencontre, lorsque Maikel Franco a expédié la balle dans les gradins pour une 12e fois cette saison dès la manche initiale, pour inscrire deux points au tableau.

En plus de son simple, Cole (7-7) a bien fait au monticule, concédant deux points, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Felipe Rivero a pour sa part signé un cinquième sauvetage.

De l’autre côté, Ben Lively (1-4) a donné quatre points, dont deux mérités, en quatre manches sur la butte.