Fernando Torres repart pour un an à l'Atletico

L'attaquant international espagnol Fernando Torres a prolongé d'un an son contrat avec son club formateur de l'Atletico Madrid, où il poursuivra son parcours jusqu'au 30 juin 2018, a annoncé mercredi le club madrilène.

«Je suis très heureux que cela continue une année de plus ensemble», a déclaré Torres dans un communiqué publié sur le site internet du club espagnol, qui a dû revoir sa stratégie de transferts en raison d'une interdiction de recrutement qui tient jusqu'à janvier 2018.

Sur son compte Twitter, Torres a également partagé sa joie avec les fans: «Heureux de rester une année de plus avec vous tous. Merci de m'avoir accompagné pendant tant d'années ... et pour celles qui restent», a-t-il écrit à la veille de l'entraînement de reprise de son équipe.

Happy to stay one more year with all of you. Thanks for joining me for so many years ... and the remaining ones#forzaatleti pic.twitter.com/GYRHhVgAoj