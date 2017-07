CH: Francis Bouillon nommé entraîneur du développement des joueurs

L'ex-joueur des Canadiens de Montréal Francis Bouillon a été nommé au poste d'entraîneur, développement des joueurs.

L’ex-arrière prendra ainsi la place de Rob Ramage. Par ailleurs, Martin Lapointe, qui était auparavant directeur du développement des joueurs, est désormais directeur du personnel des joueurs. Pour sa part, Vincent Riendeau, qui occupait le poste de directeur général adjoint du club-école du Tricolore dans la Ligue américaine, devient directeur du développement des gardiens de but de l'organisation et agira également comme recruteur professionnel.

Bouillon a pris sa retraite comme joueur le 25 septembre 2015 après une carrière de 776 parties dans la Ligue nationale, entre 1999 et 2014. Il a inscrit 32 buts et 117 mentions d’aide pour 149 points avec le Canadien et les Predators de Nashville. L’homme de 41 ans a aussi soulevé la coupe Memorial avec les Prédateurs de Granby en 1996.