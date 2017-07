Arsenal casse sa tirelire pour Lacazette

Arsenal n'a jamais dépensé autant: le Français Alexandre Lacazette a été acheté mercredi pour 60 millions d'euros, dont 7 de bonus, et l'Olympique lyonnais, qui n'avait jamais vendu un joueur aussi cher, tourne une page pour écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Quatre ans après la dernière folie des "Gunners", qui avaient déboursé 50 M EUR pour l'Allemand Mesut Ozil en 2013, Arsenal est repassé à la caisse: la presse anglaise évoque pour Lacazette un contrat de 5 ans et un salaire pharaonique de près de 230.000 euros par semaine !

"Je suis très content, je suis fier, très heureux car c'est un club mythique d'Angleterre", a réagi Lacazette dans une vidéo produite par le club londonien, avant de souligner avoir "toujours rêvé de jouer pour ce club" qu'il a admiré "toute (son) enfance gràce à Thierry Henry et d'autres Français".

"Je pense que c'est le club anglais qui joue le mieux au football, alors forcément ça donne envie de venir", a ajouté le Français.

Le Lyonnais ne détrône toutefois pas le record de vente d'un Français du championnat de France vers l'étranger, puisqu'Anthony Martial était parti de Monaco vers Manchester United en 2015 pour 80 M EUR, bonus compris.

Âgé de 26 ans, Lacazette est comme Corentin Tolisso --parti au Bayern Munich pour 47,5 millions d'euros, dont 6 de bonus, précédent record lyonnais-- et Maxime Gonalons, transféré à l'AS Rome pour cinq millions, un pur produit de l'Olympique lyonnais (OL) où il est arrivé en 2003 à l'âge de 12 ans.

C'est une grosse perte pour le championnat de France (Ligue 1): voici le meilleur buteur français des trois dernières saisons --derrière "Ibra" et Cavani en 2016 et 2017, N.1 en 2015-- qui s'en va.

"Alex" avait débuté en professionnel en mai 2010 sous l'ère Claude Puel et la saison dernière, avec 28 buts au compteur en Ligue 1, il représentait 36% des réalisations de son équipe en championnat.

Pour l'heure, afin de le remplacer, l'Olympique lyonnais a misé sur le Burkinabè Bertrand Traoré, de Chelsea, prêté la saison dernière à l'Ajax où il était en vue. L'OL a fait un pari beaucoup plus incertain avec le Dominicain du Real Madrid, Mariano Diaz.

Mais le club rhodanien devrait encore s'attacher les services d'un attaquant majeur. "Ce sera soit un international français, soit un joueur évoluant dans un très grand club européen, capable de marquer 25 à 30 buts par an", a confié le 30 juin à l'AFP le président de l'OL, Jean-Michel Aulas.

Pression sur Giroud Olivier Giroud a ce profil. L'attaquant des Bleus veut rester en Angleterre mais si Lacazette s'impose, son temps de jeu à Arsenal, déjà peu épais, va encore se réduire alors que le Mondial-2018 se profile.

Pour Lacazette, c'est l'heure du grand saut. Il avait certes privilégié dans un premier temps un départ vers l'Atletico Madrid afin de retrouver son ami Antoine Griezmann et le club madrilène s'était mis d'accord sur les grandes lignes avec l'OL, mais les Colchoneros restent interdits de recrutement jusqu'en janvier 2018.

Jouer dans une grande équipe européenne, dans un championnat majeur, est la condition sine qua non pour que Lacazette s'impose enfin en équipe de France, où il n'est toujours pas dans les premiers choix du sélectionneur Didier Deschamps. Il ne compte à ce jour que 11 sélections et un seul but.

Le Mondial-2018 est forcément un objectif pour lui, mais il devra se battre pour convaincre qu'il peut figurer dans la liste des 23. Et ce, sans briller en Ligue des champions, puisque les Gunners ont manqué le train en C1 et devront jouer l'Europa League.

Un nouvel OL se dessine

Avant Tolisso et Lacazette, d'autres "Lyonnais" ont rejoint des grands d'Europe: le défenseur Samuel Umtiti avait signé à Barcelone il y a un an pour 25 millions d'euros, et en 2009, Karim Benzema était parti au Real Madrid pour 35 millions, hors bonus.

Les transferts de Tolisso, Gonalons et Lacazette représentent déjà plus de 100 millions de recettes en ce début de mercato estival, pour seulement 27,5 millions de dépenses destinées à remodeler l'effectif: l'OL négocie très bien son intersaison.

Outre Diaz et Traoré, les défenseurs brésilien Fernando Marçal (Benfica, prêt à Guingamp/Ligue 1 la saison passée) et français Ferland Mendy (Le Havre/2e division française) ont déjà signé. L'arrière droit néerlandais Kenny Tete (Ajax Amsterdam) est espéré dans les prochains jours.

L'objectif affiché des Lyonnais: revenir dans la course au titre et atteindre le toit de l'Europe dans un avenir plus ou moins proche.