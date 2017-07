Andrei Markov: Ron Hextall nie l'intérêt des Flyers

Les Flyers de Philadelphie n’auraient finalement pas discuté avec Andrei Markov.

Après plusieurs rumeurs liant le défenseur russe aux Flyers de Philadelphie, le directeur général de l’équipe, Ron Hextall, a nié que des pourparlers avaient eu lieu entre les deux camps.

Hextall denies any #Flyers interest in Andrei Markov. ``Don’t believe everything you read or hear. I haven’t talked to (him).’’

