Wayne Moore et Cody Hoffman à Ottawa

Le Rouge et Noir d’Ottawa a fait signer un contrat à huit joueurs, mardi, dont le porteur de ballon Wayne Moore et le receveur de passes Cody Hoffman.

Moore a été choisi au deuxième tour, soit au 11e rang, du repêchage 2016 de la Ligue canadienne de football par les Alouettes de Montréal. L’athlète de 6 pi et 220 lb avait participé au camp préparatoire des Moineaux cette année-là avant d’être libéré.

Pour sa part, Hoffman a disputé cinq matchs en deux ans dans la métropole québécoise en 2015 et 2016. Il a totalisé 104 verges et un touché en six réceptions.

Les autres footballeurs ayant paraphé une entente avec Ottawa sont les joueurs de ligne offensive Zachary Intzandt et Armando Bonheur, le secondeur Josh Brinkworth, le demi de coin Adrian James et le receveur éloigné DeMarcus Thompson. Le plaqueur défensif Jason Ankrah a de son côté été retranché.