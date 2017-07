Roberto Osuna peut crier à l’injustice

Publié aujourd'hui à 12h28

Mis à jouraujourd'hui à 12h31

Comme chaque année, dans le cadre du Match des étoiles du baseball, il y a de grands oubliés. Je ne mettrai jamais en doute le choix des partisans, car leurs votes indiquent quels joueurs ils veulent voir à l’œuvre.

Chaque équipe est composée de 32 joueurs. Les joueurs choisissent les réservistes pour chacune des positions, cinq lanceurs partants et trois releveurs. Auparavant, les gérants complétaient leur formation si jamais un joueur était blessé, mais maintenant les choix sont effectués par le bureau du commissaire. Il y a aussi une nouvelle formule qui permet au grand public de voter pour un joueur qui fait partie d’un groupe sélectionné par le bureau du commissaire.

Cela n'm’empêche pas de souligner des joueurs qui n’ont pas été sélectionnés, ni par les joueurs ni par le bureau du commissaire.

Souvent, il y a certains postes qui sont remplis par un surplus de beaux joueurs. Prenez l’exemple au poste de troisième but. L’un des oubliés est sans aucun doute Jedd Gyorko, des Cards de St. Louis, mais devant lui il y a Nolan Arenando, des Rockies, le choix du public, et Jack Lamb de l’Arizona. Si tu es un lanceur partant avec les Nationals de Washington tu dois surpasser tes coéquipiers Max Scherzer et Stephen Strasburg. Tel est le cas du lanceur, Gio Gonzalez, des Nationals.

Chez les Blue Jays, Roberto Osuna, qui vient d’être nommé le releveur du mois de juin dans la Ligue américaine avec ses 19 matchs sauvegardés, peut crier à l’injustice. Le grand lanceur des Yankees, Dellin Betances a été choisi pour une quatrième saison d’affiliée. Il prépare bien la table pour la fin de match, mais soyons réaliste, Osuna est pénalisé par ce choix des joueurs.

Un joueur qui a un talent exceptionnel en défensive, mais dont la production offensive est dans la moyenne a peu de chances, pour ne pas dire qu'elles sont inexistantes. Le joueur d’arrêt-court des Angels, Andrelton Simmons, fait partie de cette catégorie.

En terminant, la participation d’Aaron Judge des Yankees et du voltigeur recrue des Dodgers, Cody Bellinger est rafraichissante. Ils ont rallumé la passion chez les partisans de baseball, grâce à leur course au plus grand nombre de coups de circuit par des recrues.

Mon coup de cœur va sans aucun doute à Justin Smoak, des Jays. L’an dernier, il jouait dans l’ombre d’Edwin Encarnacion. Cette année, il brille au soleil. C’est sa première participation au Match des étoiles. Sa détermination et sa qualité de meneur silencieux ont finalement été reconnues à juste valeur.

L’aspect le plus important, c’est le choix des partisans. Leurs votes ne représentent pas nécessairement le meilleur joueur à cette position, mais le joueur le plus populaire qui l’occupe.