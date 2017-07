«On a perdu M. Sharks» - Marc-Édouard Vlasic

Marc-Édouard Vlasic tient en haute estime son ancien coéquipier Patrick Marleau.

Le défenseur des Sharks de San Jose était de passage à Québec dans le cadre d’une soirée bénéfice au profit du Patro Laval, un organisme pour les jeunes défavorisés du quartier du centre-ville de Québec pour lequel lui et sa conjointe Martine consacrent beaucoup de temps.

En entrevue à TVA Sports, Vlasic a convenu que le départ du vétéran de 19 saisons Patrick Marleau pour les Maple Leafs représentait une grosse perte pour l’organisation californienne.

«C’est la business, mais c’est un gros morceau. C’était M. Sharks, le meilleur Shark que l’équipe n’a jamais eu. C’est un très bon joueur, un très bon coéquipier et une très bonne personne.»

Le Québécois connaît un été mémorable, lui qui vient de s’entendre avec les Sharks sur un pacte de huit saisons qui lui rapportera 56 M$. Une entente qui devrait lui permettre de terminer sa carrière là où tout à commencer, à San Jose.

«C’était une option de tester le marché l’an prochain, mais on a dit aux Sharks ce qu’on voulait et on s’est vite entendus. On est bien à San Jose, on est heureux et l’équipe est compétitive alors je suis très content de rester là-bas», a indiqué le défenseur.