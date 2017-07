Nouvelle défaite pour les Angels

Les Angels de Los Angeles n’ont pas pu compléter leur remontée contre les Twins du Minnesota et se sont inclinés 5-4, mardi, au Target Field.

Le releveur Brandon Kintzler, des Twins, a obtenu un 22e sauvetage à sa fiche depuis le début de la saison. Il a accordé un point, non mérité, un coup sûr et un but sur balles.

Un ballon-sacrifice d’Ehire Adrianza a d'abord permis aux Twins d’égaler la marque en deuxième manche alors que les Angels avaient précédemment ouvert le pointage.

Adrianza a remis ça en sixième manche en frappant son deuxième ballon-sacrifice du match, bon pour un point. Durant la même manche, Byron Buxton a frappé sa cinquième longue balle de la saison, une claque en solo.

Dans la défaite, Albert Pujols a frappé un 12e circuit depuis le début de la campagne et un 603e en carrière.

Le partant des Twins Kyle Gibson (5-6) a mérité la victoire. Il a concédé deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers de travail. Il a aussi retiré quatre frappeurs sur des prises.

C’est JC Ramirez (7-7) qui a encaissé la défaite. En cinq manches, il a alloué quatre points.

À leurs huit derniers matchs, les Angels ont seulement deux victoires.