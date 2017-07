Mookie Betts remplacera Mike Trout

Le voltigeur de droite des Angels de Los Angeles Mike Trout ne participera pas au match des étoiles du baseball majeur le 11 juillet à Miami, de sorte que le porte-couleurs des Red Sox de Boston Mookie Betts prendra sa place au début de la rencontre.

Trout a été choisi pour figurer parmi les partants de la Ligue américaine lors du scrutin mené auprès des partisans, mais il se remet toujours d’une déchirure du pouce gauche subie le 28 mai. Le joueur le plus utile à son équipe en 2014 et 2016 dans le circuit a totalisé 16 circuits et 36 points produits cette saison, tout en conservant une moyenne au bâton de ,337.

Pour sa part, Betts a été nommé remplaçant de la vedette des Angels, car il est celui ayant obtenu le plus de voix parmi les joueurs de champ extérieur n’ayant pas été élus par le public. En 2017, il a claqué 15 longues balles et fait compter 51 points, en plus de frapper pour ,285.