Mike Moustakas étire les bras

Mike Moustakas a cogné son 24e circuit de la saison pour aider les Royals de Kansas City à vaincre les Mariners au compte de 7-3, mardi à Seattle.

Le joueur de troisième but a conclu le duel avec deux points produits.

Whit Merrifield a aussi expédié un tir dans les gradins.

Le vétéran Eric Hosmer a frappé deux coups sûrs et croisé le marbre deux fois, tandis que Salvador Perez a été à l’origine de deux points.

Danny Duffy (5-4) a œuvré au monticule pendant cinq manches et deux tiers, allouant deux points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Dans le clan des favoris de la foule, Felix Hernandez (3-3) a concédé cinq points mérités, six coups sûrs et quatre passes gratuites en six manches de travail.

Jean Segura a frappé quatre coups sûrs et produit un point. De son côté, Nelson Cruz a ajouté deux points produits à sa fiche.