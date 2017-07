L'Impact dans la fournaise à Houston

L’Impact de Montréal voit enfin la lumière au bout du tunnel, alors qu’il affrontera le Dynamo de Houston mercredi soir avant de profiter de quelques jours de congé.

Le Bleu-Blanc-Noir disputera donc un sixième match en 18 jours, un véritable marathon.

«C’est dur sur le corps et les jambes, mais c’est une occasion pour plusieurs gars de s’impliquer avec les blessures et les absences internationales», a relativisé Chris Duvall.

Après cette visite dans la chaleur texane, les joueurs montréalais auront droit à une fin de semaine de congé et ne renoueront avec la MLS que le 19 juillet. L’Impact disputera toutefois un match amical face au Fury d’Ottawa, mercredi prochain.

Avec une équipe amochée et fatiguée, un déplacement à Houston ne sera certainement pas de tout repos.

Le Dynamo est pour le moins efficace au BBVA Compass Stadium, où il n’a pas perdu en neuf rencontres (7-0-2). Houston affiche aussi une moyenne de buts accordés inférieure à un but par match à la maison (0,89).

Mais si ce n’était que ça. Les joueurs de l’Impact vont devoir lutter contre un autre ennemi : la chaleur du sud du Texas.

«Il va faire très chaud et très humide, il va falloir faire attention», a prévenu Laurent Ciman.

Confirmer

Pour l’arrière belge, l’important est de confirmer le bon résultat de samedi dernier contre D.C. United.

«On a bien fait à domicile, on est bien dans notre tête, on a retrouvé le sourire, mais il ne faut pas croire que tout est acquis.»

Mauro Biello espère lui aussi prendre quelques jours de congé en partant avec le sourire puisque son équipe pourrait conclure la première moitié de saison sur une note positive.

«On veut terminer la première partie de la saison de la bonne manière.»

Sans Piatti

L’Impact s’est rendu à Houston sans Ignacio Piatti. Nacho s’est blessé à une cuisse à Columbus il y a une semaine et demie.

Heureusement, les nouvelles ne sont pas trop mauvaises.

«C’est moins pire qu’on pensait, a confirmé Biello. Il y a une petite lésion, mais ce n’est pas grave. On espère qu’il sera de retour après la pause ou peut-être une semaine plus tard.»

Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, Daniel Lovitz a fait le voyage et devrait être en mesure de patrouiller le flanc gauche en défense.

Absents

Houston sera aussi privé de quelques joueurs, dont Alberth Ellis, Romel, Quioto et Boniek Garcia, qui sont avec l’équipe du Honduras pour la Gold Cup. Erick Torres a également été rappelé par le Mexique, mais il quittera après avoir disputé la rencontre face à l’Impact. C’est un soulagement pour le Dynamo puisque Torres est le deuxième marqueur de la MLS, avec 12 buts.

Sans Ellis (6 buts) et Quioto (4 buts), c’est le tiers de la production offensive du Dynamo (31 buts) qui ne sera pas sur le terrain.

«Ils sont très forts en transition et en attaque, mais quand même, c’est une équipe qui doit rebondir après avoir perdu quelques matchs sur la route», a soutenu Biello.

Il n’a pas tort puisque Houston affiche un dossier très ordinaire de 1-4-3 à ses huit derniers matchs.

Dos au mur

Par ailleurs, c’est souvent quand on ne l’attend pas que l’Impact sort un gros match.

«Chaque fois qu’on a eu le dos au mur, on a répondu et c’est un bon test pour nous. On va donner une dernière poussée avant d’avoir quelques jours de congé», a souligné Duvall.

Une tendance que Ciman aimerait inverser.

«J’aimerais bien qu’on arrête d’être dos au mur pour réagir.»