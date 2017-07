Les Jays retrouvent le sentier de la victoire

Les Blue Jays de Toronto ont mis fin à une série de cinq revers, défaisant les Yankees par la marque de 4-1, mardi après-midi, à New York.

La troupe du gérant John Gibbons a inscrit tous ses points en troisième manche.

Jose Bautista a ouvert le pointage avec un simple opportun au champ droit, poussant Darwin Barney au marbre.

Le voltigeur a du même coup atteint le plateau des 900 points produits en carrière dans les ligues majeures. Le vétéran a ensuite croisé le marbre sur un but sur balles de Justin Smoak.

Puis, Kendrys Morales a placé la balle en lieu sûr au champ gauche. Josh Donaldson et Russell Martin ont touché la plaque sur la séquence.

Martin a terminé le duel avec deux coups sûrs en cinq présences au bâton, étant retiré une fois sur des prises. Bautista a quant à lui obtenu trois coups sûrs.

Au monticule, J.A. Happ (3-5) a permis un point sur quatre coups sûrs et deux passes gratuites en six manches, éventant au passage six rivaux.

Roberto Osuna a fermé les livres en neuvième manche, savourant son 20e sauvetage depuis le début du calendrier régulier.

Un 28e circuit pour Judge

Dans le camp des Yankees, C.C. Sabathia (7-3) effectuait un retour au jeu, lui qui était sur la touche depuis le 13 juin en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’artilleur a donné quatre points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en seulement deux manches et deux tiers.

La recrue Aaron Judge a claqué sa 28e longue balle de la campagne, un sommet dans les ligues majeures.

La balle a d’ailleurs atteint 118,4 milles à l’heure, ce qui en fait le quatrième circuit ayant le plus de vélocité cette saison à travers le circuit. Les trois premiers sont également venus du bâton de Judge.