Le Rouge et Noir à l’honneur

Le receveur de passes Diontae Spencer et le quart-arrière Trevor Harris, tous deux du Rouge et Noir d’Ottawa, ont obtenu respectivement les première et deuxième mentions de joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

Malgré une défaite de 43-39 aux mains des Stampeders de Calgary, jeudi, Spencer a totalisé 351 verges de gains combinés et deux touchés. Il a notamment récolté 244 verges sur les retours de botté, franchissant la ligne des buts sur une course de 96 verges après le dégagement de Rene Paredes. L’Américain a aussi capté une passe de 65 verges pour un majeur.

De son côté, Harris a complété 27 de ses 35 relais pour un total de 425 verges et deux touchés. En plus de Spencer, il a rejoint Brad Sinopoli dans la zone payante. Cette saison, il revendique 725 verges de gains aériens, ce qui lui vaut le deuxième rang de la LCF à ce chapitre.

Par ailleurs, le demi inséré des Blue Bombers de Winnipeg Weston Dressler a eu droit au troisième titre hebdomadaire. Celui-ci a accumulé 124 verges en six attrapés, en plus de réussir deux majeurs dans une victoire de 43-40 contre les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche.