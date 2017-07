Le PSG reprend, sans Verratti, mais avec Ben Arfa

C'est le dernier club de L1 à reprendre l'entraînement: le Paris SG a lancé sa saison 2017/18 mardi au Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye, sans Marco Verratti, attendu plus tard, mais avec notamment Hatem Ben Arfa et en présence du nouveau directeur sportif, Antero Henrique, et de Maxwell.

Le nouveau patron du sportif, qui a remplacé l'inexpérimenté Patrick Kluivert, a assisté au second entraînement de la journée, dont les 20 premières minutes étaient ouvertes aux médias. En costume gris, il a suivi l'entraînement aux côtés du président du PSG Nasser Al-Khelaifi, de retour de Montpellier où il a assisté mardi matin aux obsèques de Louis Nicollin, le président du MHSC avec lequel il était ami.

Les joueurs du PSG ont d'ailleurs respecté une minute de silence en mémoire de 'Loulou', décédé jeudi.

Autre invité notable de la séance d'entraînement de l'après-midi: le jeune retraité Maxwell. Le Brésilien, dont le contrat de joueur a pris fin le 30 juin dernier, pourrait intégrer rapidement l'organigramme du PSG, au rang de "directeur sportif adjoint", selon le quotidien Le Parisien. En jeans et chemise, il a observé les bras croisés ses anciens coéquipiers suer sous le soleil.

Auparavant, la séance du matin, à huis-clos, avait vu le PSG mettre le paquet sur la communication: diffusion en direct sur ses réseaux sociaux, pastilles de "reportages", duplex de joueuses de l'équipe féminine du PSG ou de son équipe de handball, et présentateurs francophone et anglophone en plateau. A l'issue de l'entraînement, le coach Unai Emery et les défenseur Marquinhos et Thomas Meunier ont même été interviewés sur la chaîne du club.

Verratti absent

La principale interrogation de ce début de mercato, qui entoure l'Italien Marco Verratti, n'a toutefois pas été levée: le "petit hibou", qui veut rallier le FC Barcelone et avait un temps laissé planer le doute sur sa présence ou non à la reprise, n'est pas attendu au Camp des Loges avant la fin de semaine, selon le quotidien L'Equipe.

Comme lui, nombreux sont les Parisiens qui reprendront un peu plus tard, notamment les Sud-américains Angel Di Maria, Edinson Cavani, Thiago Silva, et les internationaux français Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Blaise Matuidi...

Les supporters qui guettaient les nouvelles têtes aux alentours des terrains d'entraînement en ont aussi été pour leurs frais. Le PSG a bien prolongé son vétéran international italien Thiago Motta (34 ans) mardi matin (jusqu'à la fin de la saison prochaine), après avoir déjà fait signer à Marquinhos un nouveau contrat, courant jusqu'en 2022, mais n'a pas encore fait signer de nouveau joueur.

Jese et Ben Arfa sont là

Seules "recrues", les joueurs revenus de prêt, dont l'Espagnol Jese. Le natif des Canaries, recruté au Real Madrid contre 25 millions d'euros l'été dernier, avait été prêté en deuxième partie de saison dernière à Las Palmas, en Espagne. Le PSG va-t-il le vendre ou conserver un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer ?

Autre inconnue, celle qui concerne la recrue phare du précédent mercato, l'ancien Niçois Hatem Ben Arfa. Présent à la reprise, l'international français va-t-il être invité à se trouver un nouveau challenge ? L'été sur le marché des transferts s'annonce en tout cas chargé pour le PSG et Antero Henrique.

Le PSG débutera sa saison officielle le 29 juillet par le Trophée des champions à Tanger (Maroc) face à son bourreau en championnat, Monaco.

Le club parisien aura auparavant effectué une tournée de préparation aux Etats-Unis, au cours de laquelle il affrontera l'AS Rome à Detroit le 19 juillet, Tottenham à Orlando le 22 et la Juventus Turin à Miami le 26.