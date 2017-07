Le Heat retirera le numéro 1 de Chris Bosh

Le Heat de Miami a libéré Chris Bosh mardi, annonçant du même coup le retrait de son chandail numéro 1.

L’ancien des Raptors de Toronto n’a pas vu d’action la saison dernière, lui qui est aux prises avec des problèmes de santé liés à un caillot de sang.

«Chris a changé sa vie et sa carrière lorsqu’il est arrivé à Miami, a mentionné le président Pat Riley dans un communiqué. Et il a changé nos vies pour le mieux, d’une façon inimaginable. Nous serons toujours reconnaissants envers Chris pour la façon dont il a changé cette équipe et qu’il nous a menés à quatre finales consécutives de la NBA et deux championnats.»

La décision permet à la formation floridienne de libérer 25,3 millions $ sur sa masse salariale.

Bosh, qui a disputé sept campagnes dans la Ville Reine, a raté les 125 derniers matchs du Heat. Même s’il n’a toujours pas annoncé sa retraite, il serait surprenant de voir l'athlète de 33 ans en action la saison prochaine.