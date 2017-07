Kekuta Manneh fait la différence pour le Crew

Kekuta Manneh a inscrit l’unique but de la rencontre en deuxième demie pour aider le Crew de Columbus à défaire le Minnesota United FC par la marque de 1-0, mardi soir, à Minneapolis.

Manneh a touché la cible peu avant l’heure de jeu pour les visiteurs. L’attaquant a décoché un puissant tir en provenance de l'extérieur de la surface de réparation qui n’a donné aucune chance au gardien Bobby Shuttleworth.

Même si les favoris de la foule ont contrôlé le ballon 56,2 % du temps, le Crew a été plus menaçant, décochant 14 tirs, dont trois out touché la cible. Minnesota n’a cadré qu’une seule de ses six frappes.

Ibson (Minnesota), en début de match, et Zack Steffen (Crew), en toute fin de rencontre, ont chacun écopé d’un carton jaune.