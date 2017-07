Fin d’une belle séquence pour les Giants

Le partant des Tigers Michael Fulmer a œuvré durant huit manches dans un gain de 5-3 contre les Giants de San Francisco, qui ont vu leur série de six victoires prendre fin, mardi, à Detroit.

Fulmer (8-6) a concédé trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Son coéquipier Victor Martinez a frappé une longue balle en solo en deuxième manche et un simple, bon pour un point, en quatrième pour aider à vaincre les Giants.

Justin Upton a produit le point de la victoire lorsqu’il a frappé un simple en septième manche, ce qui a permis à Mikie Mahtook et Jose Iglesias de croiser le marbre.

Seul ombre au tableau pour les Tigers: Miguel Cabrera a quitté la partie en raison d’une douleur au niveau de la hanche gauche.

Dans la défaite, Hunter Pence et Brandon Crawford ont chacun frappé un circuit.

Pour les Tigers, c’est Justin Wilson qui a ajouté un neuvième sauvetage à sa fiche.

Matt Cain (3-8) a encaissé la défaite. En six manches et un tiers, il alloué cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant trois frappeurs sur des prises.