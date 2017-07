Félix Auger-Aliassime ratera trois tournois

Le Québécois Félix Auger-Aliassime ratera les tournois Challenger de Gatineau, de Granby et de Winnipeg au mois de juillet en raison d’une blessure au poignet gauche, a annoncé Tennis Canada, mardi.

Le septième plus jeune détenteur à vie d’un titre du Circuit Challenger de l’ATP veut s’assurer d’être parfaitement remis pour reprendre sa saison au mois d’août.

«Je suis évidemment très déçu de devoir rester sur les lignes de côté pour quelques semaines, d’autant plus que j’ai toujours adoré jouer à la maison, a déclaré Auger-Aliassime dans un communiqué. Je dois cependant écouter mon corps afin de pouvoir revenir à 100 % pour les derniers mois de la saison. Je souhaite un bon succès aux différents comités organisateurs et j’espère que dans mon cas, ce ne sera que partie remise pour l’an prochain.»

Le Montréalais avait raflé les honneurs de l’Open de Lyon en juin.

Shapovalov déclare forfait

Par ailleurs, le Canadien Denis Shapovalov, qui a eu un horaire chargé au cours des dernières semaines, s’est retiré du Challenger de Winnipeg afin de se reposer avant de reprendre rapidement l’action et amorcer sa saison sur surface dure.

«Les dernières semaines ont été plus occupées que ce que j’avais prévu et j’ai donc dû modifier quelque peu mes plans, a-t-il mentionné. Je dois prendre quelques jours pour récupérer et me préparer pour la saison sur surface dure.»