«Elle espérait se relancer» - Sylvain Bruneau

La défaite subie au premier tour du tournoi de Wimbledon fait très mal à Eugenie Bouchard, qui espérait se servir de cette troisième compétition majeure comme tremplin pour le reste de la saison.

C’est du moins l’avis de Sylvain Bruneau, entraîneur à Tennis Canada et capitaine de la formation canadienne de la Fed Cup.

«C’est sûr qu’elle est très déçue, a souligné Bruneau, mardi, lors de l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN. Elle a déjà remporté ce tournoi chez les juniors et a atteint la finale en 2014. Elle est un peu chez elle ici et espérait se relancer durant ce tournoi.

«Elle avait commencé le match avec une très bonne première manche. [...] Mais elle n’a pas été capable de continuer tout le match. Et ça se termine avec une défaite difficile.»

Le prochain tournoi de Bouchard est prévu à Washington à la fin du mois de juillet.

«Nous sommes à la mi-saison et il reste des tournois importants, dont la Coupe Roger et les Internationaux des États-Unis et d’autres tournois qui suivent, a continué Bruneau. Je pense que ce qui est important après une défaite qui est difficile à digérer, c’est de ne pas prendre de décisions trop rapidement.[...] Mais ça lui prend des matchs gagnés, c’est ce qui va faire la différence.»

