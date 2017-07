Discipline est le mot d’ordre chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal se préparent à accueillir les Lions de la Colombie-Britannique, jeudi soir.

À l'entraînement, la discipline est le mot d’ordre après la défaite de vendredi dernier contre les Eskimos à Edmonton.

«Si on enlève les 14 pénalités qu'on a eues, c'est certain qu'il y a 14 points de plus au tableau», soutient l’entraîneur des demis offensifs, André Bolduc.

L'attaque des Alouettes a du mal à se mettre en branle depuis le début de la saison. À ses deux premiers matchs, la troupe de Jacques Chapdelaine n'a pas encore été en mesure de marquer 20 points en une rencontre.

«Dans certaines catégories, nous sommes premiers ou deuxièmes dans la ligue, mais c’est certain qu’on éprouve des difficultés avec notre attaque aérienne, reconnaît le centre Luc Brodeur-Jourdain.

«Dans la zone payante, on n’arrive pas à soutenir nos poussées offensives. En tant que joueur, tu veux voir des résultats.»

Une question de temps

La chimie n'est pas encore tout à fait installée entre le quart Darian Durant et ses receveurs.

Par exemple, Ernest Jackson n'a réussi qu'une seule réception contre les Eskimos, mais il faut dire qu'il n'a pas souvent été ciblé.

«Nous apprenons à mieux nous connaître. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble, rappelle Jackson. Nous progressons. Ce n’est qu’une question de temps.»

Même s'il doit composer avec une équipe affaiblie par les blessures, Chapdelaine refuse de se laisser envahir par la pression.

Fidèle à ses principes, l’entraîneur-chef aborde un match à la fois.

«On ne peut pas laisser se définir par notre manque de succès. Il faut simplement avoir confiance en nos moyens et se préparer pour le prochain match», explique-t-il.

Les Alouettes ne perdent pas de vue leur objectif principal : participer aux éliminatoires pour la première fois en trois ans.

(D’après un reportage de Nancy Audet, à voir dans la vidéo ci-dessus)