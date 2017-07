Deux autres circuits pour Eric Thames

Jimmy Nelson a été étincelant au monticule, allouant un seul point, non mérité, en sept manches dans un gain de 6-2 des Brewers face aux Orioles de Baltimore, mardi, à Milwaukee.

Nelson (7-4) a espacé six coups sûrs, concédant aucun but sur balles. Il a par ailleurs effectué huit retraits au bâton.

Eric Thames a frappé deux circuits, ses 22e et 23e de la saison, dans la victoire. Le receveur Stephen Vogt et le joueur de troisième but Travis Shaw ont aussi réussi une longue balle chacun.

Jonathan Schoop, dans une cause perdue, a réussi un circuit en solo en début de neuvième manche. C’est lui qui a marqué les deux points de son club.

Le partant des Orioles Ubaldo Jimenez (3-4) a permis cinq points en cinq manches pour encaisser la défaite.