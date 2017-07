Bryce Harper et Daniel Murphy s'imposent devant les Mets

Bryce Harper et Daniel Murphy ont une fois de plus contribué à un gain des Nationals, mardi à Washington, aidant leur équipe à l’emporter par le pointage de 11-4 contre les Mets de New York.

Réussissant trois coups sûrs, Harper a lui-même croisé le marbre trois fois, en plus de produire deux points.

Dans le cas de Murphy, il a ajouté pas moins de cinq points produits à sa fiche et en totalise maintenant 60 depuis le début de la saison.

En fin de sixième manche, Murphy a notamment poussé Michael Taylor et Wilmer Difo au marbre à la suite d’un simple au champ droit. Le joueur de deuxième but des Nationals a terminé la rencontre avec quatre coups sûrs, ce qui fait passer sa moyenne au bâton à ,341.

Harper n’est pas en reste avec sa moyenne de ,324. Il compte pour sa part 64 points produits.

La victoire à Joe Ross

Le partant des Mets Seth Lugo (3-2) fait partie de ceux qui ont dû composer avec Harper et Murphy. Subissant la défaite, Lugo a alloué six points et 10 coups sûrs en cinq manches de travail.

Malgré le revers, les Mets ont réussi trois circuits. Jose Reyes a frappé une claque en solo dès la première manche. Puis, Rene Rivera l’a imité lors du quatrième tour au bâton des Mets. Dans une cause perdue, Jay Bruce a finalement obtenu une longue balle de deux points en neuvième.

Ayant accordé les deux premiers circuits des Mets, Joe Ross (5-3) a permis deux points en sept manches. Il a concédé huit coups sûrs et trois buts sur balles, cumulant par ailleurs six retraits sur des prises.

En l’emportant, les Nationals sont devenus la quatrième équipe du baseball majeur à signer une 50e victoire depuis le début de la campagne. Seuls les Astros de Houston, les Dodgers de Los Angeles et les Diamonbacks de l’Arizona l’ont fait avant eux.